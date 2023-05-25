 روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق بحر البلطيق - بوابة الشروق
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روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق بحر البلطيق

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 7:55 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية تمكنت من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.

وأشارت الوزارة -في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم- إلى أن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتين من طراز "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة البلاد.

وأوضحت أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضافت أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.


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