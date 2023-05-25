روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية تمكنت من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.

وأشارت الوزارة -في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم- إلى أن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتين من طراز "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة البلاد.

وأوضحت أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضافت أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.