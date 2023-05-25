مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: طرحنا وضع خطة لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

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أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تخصيص جلستين أمس لملف الاستثمار.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مساء الأربعاء، أن الجلسات نالت اهتماما من وسائل الإعلام بالإضافة لحضور الكثير من الخبراء والمتخصصين.

وتابع: "المشاركون مهتمون كثيرًا بملف الاستثمار، فالأحزاب السياسية والشعب المصري يدركون أهمية الاستثمار من أجل إتاحة فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة للدولة".

وذكر أن الاستثمار يشمل الكثير من القطاعات، مثل الصناعة، والتجارة، مضيفًا: "لدينا فرص واعدة في الكثير من المجالات، كالاستثمار في البرمجيات وغيرها مما يعود بنفع على الدولة وتحقيق أكبر عائد".

وأشار إلى وجود توافق بين المشاركين من الأحزاب السياسية بتشجيع القطاع الخاص لإدارة بعض القطاعات وتخارج الدولة منها.

ولفت إلى المقترحات التي تم طرحها في جلسات الحوار منها وضع خطة لتأهيل وتدريب الشباب للخروج لسوق العمل الحديث.

وذكر أن تطوير البنية التحتية لمصر يؤهلها لتدشنها المزيد من المشروعات، وتحفيز فرص الاستثمار، موضحًا أن القطاع يستهدف تحقيق استثمارات تصل إلى 7% من الدخل المحلي والأجنبي.