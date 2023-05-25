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بايرن يحتفل بذكرى لقبه الأوروبي الخامس

أمير نبيل
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 6:19 م

احتفل نادي بايرن ميونخ بذكرى تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات.

وحقق بايرن خامس ألقابه في "التشامبيونزليج"، بعدما تغلب على مواطنه بروسيا دورتموند في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف.

وذكر الفريق البافاري عبر حسابه على "تويتر": " 10 سنوات مرت على ذلك الهدف الأسطوري من آريين روبن الذي خلد به اسمه في كتب التاريخ.

 

وكان روبن قد سجل الهدف الثاني للبايرن قبل النهاية بدقيقة، بعدما كان قد افتتح التهديف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 60، ثم عدل النتيجة إلكاي جوندوجان لدورتموند في الدقيقة 68.

تجدر الإشارة على أن جوندوجان يستعد لخوض نهائي جديد في دوري الأبطال، مع فريق مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان.

ووصل بايرن للقبه الأوروبي السادس قبل 3 أعوام وذلك عندما فاز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بهدف دون رد.

 


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