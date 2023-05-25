 مهاجم الأهلي السابق: لابد من رحيل ديانج.. وبرونو سافيو مغرور - بوابة الشروق
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مهاجم الأهلي السابق: لابد من رحيل ديانج.. وبرونو سافيو مغرور

محمد عاطف
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 4:44 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 4:44 ص

يرى هاني العجيزي نجم الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لن يقدم أفضل ما قدمه مع الفريق بالفترة الماضية.

وتابع العجيزي في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى الموافقة على رحيل ديانج في الموسم الجديد، خاصةً أن مستواه تراجع".

وأضاف: "مروان عطية لاعب الفريق فاجئني بشكل كبير بعد الانضمام، وحصل على فرصة واحدة تمسك بها وأثبت أنه لاعب لا غنى عنه، ولم أتوقع نجاحه بهذا الشكل".

واختتم: "سافيو عند التعاقد معه ظهر بشكل لافت للغاية ولكن لا أعلم سبب ابتعاده، وعلمت من داخل غرفة الملابس أنه مغرور ومتعالي على زملائه".


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