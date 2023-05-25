يرى هاني العجيزي نجم الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لن يقدم أفضل ما قدمه مع الفريق بالفترة الماضية.

وتابع العجيزي في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى الموافقة على رحيل ديانج في الموسم الجديد، خاصةً أن مستواه تراجع".

وأضاف: "مروان عطية لاعب الفريق فاجئني بشكل كبير بعد الانضمام، وحصل على فرصة واحدة تمسك بها وأثبت أنه لاعب لا غنى عنه، ولم أتوقع نجاحه بهذا الشكل".

واختتم: "سافيو عند التعاقد معه ظهر بشكل لافت للغاية ولكن لا أعلم سبب ابتعاده، وعلمت من داخل غرفة الملابس أنه مغرور ومتعالي على زملائه".