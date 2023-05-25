قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عطلًا وقع في السفينة «شين هاي تونج» الساعة 3:50 فجر اليوم، وهي سفينة تحمل علم «هونج كونج»، قادمة من السعودية، تقل 34 ألف طن من البضائع.

وأضاف «ربيع» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفينة جنحت على الضفة الشرقية بعد حدوث عطل فيها، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة دائما مع السفن من خلال سير قاطرات بجوارها.

وأشار إلى أن القاطرة المصاحبة للسفينة تسيطر على السفينة في حالة حدوث عطل؛ حتى لا يتفاقم الموقف، إلى حين وصول القاطرات الأخرى.

وتابع أنه تمت السيطرة على السفينة، وبدأ قطرها الساعة 7:45 صباحًا، مؤكدًا أنه «في غضون دقائق سوف تعود حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها».

وأوضح أنه تم قطر السفينة، وتم إنهاء الموقف في خلال ثلاث ساعات، والقناة الآن على وشك عودة القوافل إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة أثرت تأثير إيجابي جداً على سيولة حركة الملاحة، كما أن العاملين بالهيئة اكتسبوا خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف باحترافية عالية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل القدرات والإمكانات للقناة، والتعاقدات على القاطرات والكراكات، قائلاً: «كل ما يتم طلبه يتم الاستجابة له، ولدينا من الكوادر البشرية والمعدات والأجهزة ما يمكننا من التعامل باحترافية مع هذه المواقف».