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مستشار زيلينسكي: لا علاقة لنا بهجوم الكرملين

وكالات
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 6:51 م

قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، إن كييف ليس لها أية علاقة بهجوم "غريب ولا جدوى منه" بطائرات بدون طيار (درونز) على الكرملين، وقلل من شأن ما ورد في تقريرين إعلاميين أمريكيين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم. وتتهم روسيا أوكرانيا بتدبير الهجوم.

وقال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني لوكالة "رويترز" في بيان إن روسيا تحاول تقليص إمدادات الأسلحة إلى كييف باللعب على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل بسبب هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية.

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