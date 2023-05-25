العراق والسعودية يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم لدعم المشروعات الصناعية والزراعية والصحية

أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، خلال لقائها اليوم الخميس، مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أهمية تفعيل مذكرات التفاهم المتعلقة بقطاعات المصارف ودعم مشاريع قطاعات الصناعة والزراعة والصحة ومجال حركة التجارة بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقد بجدة، وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي بحضور عدد من رجال الأعمال في البلدين.

وأوضحت وزيرة المالية العراقية، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز"، دور اللجان المنبثقة عن الجانبين في تفعيل المشاريع المقترحة من الأشقاء السعوديين والمتعلقة بجوانب التمويل والمنح المقدمة لأغراض البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية.

ورحبت الوزيرة العراقية برغبة حكومة المملكة العربية السعودية في المساهمة بصندوق التنمية العراقي المزمع إنشاؤه حال موافقة البرلمان العراقي.