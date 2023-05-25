روسيا تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق البلطيق

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية من طراز "SU-27"، و"SU-35"، اعترضت قاذفتين أمريكيتين من طراز "B-1B"، لمنعهما من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق، حسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضافت أن "الرادارات رصدت فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود"، موضحة أن "مقاتلتين من طراز (Su-35S وSu-27P) تابعتين للمنطقة الغربية لاعتراض القاذفتين الأمريكيتين"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن "بعد إبعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلات الروسية إلى قواعدها الجوية".