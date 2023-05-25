سجل عضو مجلس الشيوخ، محمود القط عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاعتراض على إدارة جلسة لجنة التعليم في الحوار الوطني، وهو الأمر الذي لاقي استحسان المشاركين الذين صفقوا للقط.

وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي أداره مقرر اللجنة جمال شيحة: "أسجل الاعنراض على مقاطعة زميلتنا اثناء الحديث"، مشيرا إلى مقاطعة المقرر لكلمة النائبة رشا كليب.

وقال القط "قاعدين ساعتين في الحوار منهم ٤٥ دقيقة للمقرر"، منتقدا عدم إتاحة الحديث.

وطالب القط من اللجنة الفنية توضيح هل موجود لجنة سياسات أم لا، وقال "في اقتراحات حولها المقرر للجنة سياسات لو عندكم ما قلتوش عليها محتاجين نعرفها ولو المقرر ما يعرفش اللجان".

وشدد على أن جلسة البوم تتعلق بالتعليم والجمهورية الجديدة وليس مقترح الرئيس بشأن المجلس الوطني للتعليم الذي يوجه شيحة المشاركين للحديث بشأنه.

وتساءل القط "لماذا جلسنا أكثر من ٢٠ دقيقة في مناقشة الاقتراح؟".

وعقب مقرر اللجنة جمال شيحة "إن كان مجلس الأمناء بعترض على إدارة الجلسة يسعدني أن استمع لقرارتهم لو في اعتراض على قراراهم او وجودي واشكركم جميعا".

وتدخل المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان قائلا: "مجلس الأمناء لا يختار مديرا للجلسة؛ لأنه مختارا باللفعل منذ اختياره مقرر للجنة، ومعه المقرر المساعد".

وأضاف "عادة تقسم الجلسات في الإدارة بين المقرر والمقرر المساعد".

وتابع "كان بعض الزملاء اعترضوا على يعض الأمور والاعتراض من مقتضيات الحوار ورأيهم يحترم ويراعى، لكن مجلس الأمناء لا يصدر قرارات في التو واللحظة باستبدال مقرر بمقرر آخر".

ورد شيحة: "نعطي الكلمة كما اتفقنا ويراعى مستقبلا وسأراجع موقفي وسأتخذ قرارا وأبلغ سيادتكم به".

وفي وقت سابق، قال مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، جمال شيحة إن 84% من المعلمين لا يعطون دروس خصوصية.

وأضاف في كلمته في اجتماع لجنة التعليم بالحوار الوطني اليوم أن 16% فقط من المعلمين يعطون دروس خصوصية وفقا لاحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2017.

وقال شيحة إن بعض الناس عندما يسمعون الحديث عن المعلم أولا واخيرا، عنده قناعة إنهم يستغلوا الطلاب لا يحتاجون لتحسين أوضاع لكن 16% فقط منهم يعطوا دروس وفقا لإحصائية من 2017.