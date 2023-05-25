الرئيس السيسي: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول

استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك خلال شرحه لسلسلة القيمة المضافة لخام الكوارتز والمخطط العام للمشروع.

وقال ضمن فعاليات افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، صباح اليوم الخميس، إن الدولة حريصة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول.

وسأل رئيس الهيئة عن المرحلة التي يتوقف عندها المشروع في الوقت الراهن، ليجيب «رمضان» بأن الهيئة ما زالت في المرحلة الأولى.

وذكر رئيس الهيئة أن الاستثمارات المطلوبة حتى المرحلة الثالثة تبلغ 700 مليون دولار، ليؤكد الرئيس السيسي، أن التواصل قائم مع رئيس الوزراء ووزير البترول، لإزالة المعوقات أمام المؤسسات المختلفة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتولى تنفيذ مشروع مجمع مصانع الكوارتز، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويستغل المشروع خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر، حيث تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

ويُصنف المشروع كالأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، والأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية، وذلك بإقامة مصانع لإنتاج منتجات متنوعة من خام الكوارتز، مثل رقائق وألواح وأحجار وبودرة وغيرها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري.