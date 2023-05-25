وزير الري: رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل

على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقر الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور، حيث التقى بالعاملين للاطمئنان على سير العمل بالإدارة، والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالإدارة.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه.

وأشار إلى وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، والسعي لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وسد العجز في العمالة بالمواقع المختلفة من خلال التدريب التحويلي، مؤكدا سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة، وتوفير المزيد من الخدمات للعاملين، وزيادة إيرادات الوزارة، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء.

ووجه وزير الري بمواصلة العمل وسرعة الإنجاز في مشروعات الحماية من أخطار السيول في وادي بعبع ووادي فيران ووادي أبو رديس، الجاري تنفيذها تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.