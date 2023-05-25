الخرطوم: وصول شحنات مساعدات إنسانية قطرية وبحرينية إلى مطار بورتسودان

استقبل مطار بورتسودان الدولي، شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من دولتي قطر والبحرين عبر الجسرين الجويين الدوحة - بورتسودان، والمنامة - بورتسودان، حيث بلغت شحنة المساعدات القطرية التي وصلت 39 طنا من المواد الغذائية فيما بلغت شحنة البحرين 20 طنا من المستلزمات الطبية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن ذلك يأتي في إطار جهود ومساعي الأشقاء العرب لدعم وتعزيز الجوانب الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حاليا بسبب القتال، وبحضور وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، وسفيرا قطر والبحرين لدي السودان ببورتسودان.

ومن جهته أعرب وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، عن شكر وتقدير الشعب السوداني للأشقاء العرب ومواقفهم الداعمة للسودان في المجالات المختلفة، موضحا أن هذه الشحنات امتدادا للمساعدات الإنسانية المتواصلة منذ بداية الأزمة في السودان.

وبدورهم أشاد سفيرا قطر والبحرين بجهود السلطات السودانية في تسهيل مهام توصيل المساعدات الإنسانية لدعم المتأثرين بهذه الأحداث، مؤكدين حرص بلادهم على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتجاوز السودان هذه الظروف.