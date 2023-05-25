 المجر: الاتحاد الأوروبي وافق على تغيير عقدنا النووي مع روساتوم الروسية - بوابة الشروق
الخميس 25 مايو 2023 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

المجر: الاتحاد الأوروبي وافق على تغيير عقدنا النووي مع روساتوم الروسية

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 11:53 ص

وافق الاتحاد الأوروبي، على التعديلات المقترحة من جانب المجر بشأن عقدها مع شركة "روساتوم" الروسية، بغرض توسيع محطتها النووية، وهو الأمر الذي سيسمح للدولة بتسريع المشروع الذي طال انتظاره، بحسب ما قاله وزير الخارجية بيتر زيجارتو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن زيجارتو قوله اليوم الخميس، في مقطع فيديو تم بثه على موقع "فيسبوك"، إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر بشأن التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على التعاقد والأجزاء المالية من العقد الأصلي دون أن يحدد ماهية التغييرات.

وقال زيجارتو، إن التعديلات ستسمح بتسريع كبير للعمل في محطة باكس النووية، مضيفا أن المجر ستلتزم بقواعد السلامة النووية الأكثر صرامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك