المجر: الاتحاد الأوروبي وافق على تغيير عقدنا النووي مع روساتوم الروسية

وافق الاتحاد الأوروبي، على التعديلات المقترحة من جانب المجر بشأن عقدها مع شركة "روساتوم" الروسية، بغرض توسيع محطتها النووية، وهو الأمر الذي سيسمح للدولة بتسريع المشروع الذي طال انتظاره، بحسب ما قاله وزير الخارجية بيتر زيجارتو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن زيجارتو قوله اليوم الخميس، في مقطع فيديو تم بثه على موقع "فيسبوك"، إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر بشأن التغييرات التي من شأنها أن تؤثر على التعاقد والأجزاء المالية من العقد الأصلي دون أن يحدد ماهية التغييرات.

وقال زيجارتو، إن التعديلات ستسمح بتسريع كبير للعمل في محطة باكس النووية، مضيفا أن المجر ستلتزم بقواعد السلامة النووية الأكثر صرامة.