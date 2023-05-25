قالت فاتن عزازي، عضو مجلس إدارة مركز القومي للبحوث التربوية، إن السياسة التعليمية فى مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير مما تسبب فى ضعف النظام التعليمي فى مصر.

وأوضحت عزازي، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم فى الحوار الوطني، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تستقبل وفودا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية والأكثر تأثرا منها كان التعليم خاصة فى ارتفاع الكثافة وانخفاض عدد المعلمين.

وأضافت عزازي، أن المنظومة التعليمية تعانى من مشكلات إدارية كبيرة خاصة ضعف المؤسسات المستقلة التي تهم بالتعليم، بالإضافة إلي إنشاء كيانات جديد أخذت دور قديمة قائمة بالفعل فتفرقت المسئولية وضاعت المحاسبية.

واقترحت وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وإنهاء جميع قرارات تسيير الأعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.