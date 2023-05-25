الاتحاد الأوروبي يمدد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا لمدة عام

أعلن المجلس الأوروبي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، موافقته على لائحة تمديد اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وأوكرانيا للعام المقبل.

وذكر البيان، أن المجلس الأوروبي وافق اليوم على لائحة يجدد بمقتضاها تعليق جميع الرسوم الجمركية ونظام الحصص والتدابير المتعلقة بحماية التجارة على الصادرات الأوكرانية للاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر حتى يونيو 2024"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد البيان، أنه من خلال تجديد هذه التدابير، يواصل الاتحاد الأوروبي إظهار دعمه السياسي والاقتصادي الثابت لأوكرانيا، التي لا تزال تواجه عدوانا عسكريا غير مبرر من قبل روسيا.

وقال إن هذه الإجراءات ستساعد أوكرانيا في الحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودعم اقتصادها في ظل ظروف صعبة للغاية، وبالإضافة إلى زيادة الدعم العسكري والمالي والإنساني، يعد هذا أمرا بالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا على التعافي على المدى الطويل.

وقال وزير التعاون الدولي من أجل التنمية، السويدي يوهان فورسيل: "لقد كان للحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تأثير مدمر على اقتصاد البلاد، وسيدعم تجديد التدابير التجارية أوكرانيا بشكل لا لبس فيه، وفي الوقت نفسه يوفر للاتحاد الأوروبي وسيلة لحماية السوق الداخلية إذا لزم الأمر من حدوث "زيادة كبيرة في واردات بعض المنتجات الزراعية".

وتنطبق التدابير المعلنة على الفواكه والخضروات الخاضعة لنظام أسعار الدخول، وعلى المنتجات الزراعية الخاضعة لقيود التعريفة الجمركية.

وتوقف فرض رسوم على السلع الصناعية من 1 يناير 2023، بموجب شروط اتفاقية الشراكة.