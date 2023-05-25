صندوق «إيفاد»: 400 مليون دولار حجم مشروعاتنا في مصر

قال محمد عبد القادر مدير صندوق التنمية الزراعية «إيفاد» بمصر، إن الصندوق هو أحد مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، موضحًا أنه معني بالتنمية الزراعية والريفية ويتواجد منذ 40 عامًا بمصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المراقب»، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن الصندوق كان لديه ما يقرب من 17 مشروعًا في مصر خلال السنوات الماضية، قائلا إن هناك 3 مشاريع في الوقت الحالي تغطي محافظات صعيد مصر، وأن إجمالي مشروعات الصندوق 400 مليون دولار في مصر.

وأوضح أن الصندوق يشارك في الاجتماعات الثانوية للبنك الإفريقي نظرًا لتعاونهم مع شركاء التنمية الآخرين بما فيهم البنك الإفريقي، مؤكدًا أن الاجتماع فرصة لتلاقي الأفكار واستقطاب موارد إضافية للمساهمة في تنمية الريف في المصري.

وأكد أن أزمة الغذاء موجودة في كل دول العالم، وتزداد بشكل خاص في مناطق الصراعات، لأن الصراع يؤدي إلى كسر كل سلاسل الإنتاج ونزوح لبعض المنتجين واللجوء إلى الدول الأخرى، مما يزيد صعوبة الإنتاج الغذائي.

وعن إمكانية قيام الصندوق بدور في الأزمة الإنسانية بالسودان، قال إن صندوق «إيفاد» غير معني بالقضايا الإنسانية، ويتركز عمله في القضايا التنموية، ولكن هذا لا يعني عدم تجاوبه في حال وجود إشكالات عارضة، مؤكدًا أن بعض مشروعات الصندوق لديها القدرة على الموائمة والمرونة لتخاطب هذه القضايا.

وذكر أن الصندوق يعمل على مشروع لدراسة وتحديد عدد الوافدين من السودان ومدى تأثر المجتمعات المستضيفة، وما الدور الذي من الممكن تقديمه، مضيفا أنه عقد اجتماع مع مسئولين بالبنك الإفريقي الذين يفكرون في تخصيص بعض المبالغ للمساعدات الإنسانية.

https://www.youtube.com/watch?v=K4u-MboAt-s