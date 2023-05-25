نائب جمهوري بارز يرجح التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي غدا

قال النائب الجمهوري البارز كيفين هيرن بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إنه سيتم التوصل على الأرجح إلى اتفاق بشأن سقف الدين بحلول بعد ظهر غدا الجمعة.

وأضاف خيرت، في تصريحات لوكالة "رويترز": "نحن نقترب من اتفاق. أعتقد أنه يتم العمل على بعض التفاصيل النهائية حالياً. على الأرجح سترون اتفاقاً بحلول بعد ظهر الغد".

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى التوصل لاتفاق مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لرفع سقف الدين والسماح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية، وتجنب خطر التخلف عن دفع الديون قبل 1 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال ستنفد منها فيه.

ومن شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إحداث فوضى كبيرة في الأسواق المالية عالمياً.