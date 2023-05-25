محافظ شمال سيناء: حصلنا على تخفيض 50% في مبلغ التقنين بالنسبة لأراضي الدولة

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن ملفي التصالح والتقنين بالنسبة لأراضي الدولة يحتلان أهمية كبرى للمواطن.

وشرح محافظ شمال سيناء، بالنسبة لملف التصالح هناك تعديلات تجرى لمصلحة المواطن والملف خرج من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب تمهيدا لاقرارة من قبل الحكومة، وحتى الآن ملف التصالح القديم تم وقفة لحين إقرار التعديلات الجديدة.

وقال: بالنسبة لملف التقنيين تتيح المادة 80 للمحافظ التعامل مع الأراضي بالأمر المباشر، وهنا يجب أن يكون هناك تسعير لقطع الأراضي، حيث تم تقسيم الأراضي إلى شرائح بالاركان الأربعة، وتم عمل لجنتين للتقدير لجنة ابتدائية تتكون من مجالس المدن والإدارات التابعة لها للأراضي بالمدن والقرى، ولجنة عليا اعتمدت تقديرها الخاص وتم وضع تسعير للأراضي بشرائح لها حد أدنى وأقصى للتسعير طبقا لمدى تميز كل قطعة فى كل شريحة.

وذكر المحافظ أنه بناء على مطالب المواطنين قدمت المحافظة دراسة لمجلس الوزراء وهيئة الخدمات الحكومية، بتخفيض قيمة التقنين ونجحنا في الحصول على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لتخفيض قيمة تسعير الأراضي 50%، وفى القرى وصل سعر المتر من 20: 30 جنية للمتر، وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمواطن في شمال سيناء وتلبي مطالبة وتفاعلت الدولة مع ملف التقنين بتخفيض القيمة 50%، وعلى المواطن أن يسارع في هذا الأمر لمصلحتة أولا.