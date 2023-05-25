حصول الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في تايلاند على أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة

حصلت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في تايلاند، على أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت في 14 من مايو الجاري، بحسب ما ظهر في النتائج الرسمية التي نشرتها لجنة الانتخابات في البلاد، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن لجنة الانتخابات قولها في بيان لها، إن حزب "إلى الامام" حصل على 151 مقعدا؛ ليظهر كأكبر حزب منفرد في مجلس النواب الذي يضم 500 نائب يليه حزب "فيو تاي" بـ141 مقعدا.

وتؤكد النتائج الرسمية النتيجة الأولية التي كانت قد صدرت ليلة إجراء الانتخابات.

ثم جاء حزب "بومجايتاي" في المركز الثالث بحصوله على 71 مقعدا، بينما حصل حزب "الأمة التايلاندية الموحدة" الخاص برئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، على 36 مقعدا.

وحصل حزب "بالانج براتشارات" المتحالف مع الجيش، على 40 مقعدا، وحصل الحزب الديمقراطي أقدم حزب سياسي في البلاد على 25 مقعدا.