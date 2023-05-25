رئيس النجوم: رفضنا إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات إبراهيم حسن

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن الفوز أمام الإسماعيلي في كأس مصر، جاء نتاج سياسة النادي وتمسكه بالاعتماد على الناشئين.

وتابع الطويلة في تصريحات تليفزيونية: "أمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب وأكبر لاعب في الفريق يبلغ من العمر 25 سنة".

وأضاف محمد الطويلة، أن الفوز على الإسماعيلي سيكون دافعا قويا للفريق في المرحلة المقبلة، ولكن تركيزنا هو الصعود لدوري المحترفين، وأبو بكر الحديدي رئيس الدراويش جاء إلى غرف الملابس وهنأ اللاعبين على موهبتهم.

وواصل رئيس نادي النجوم: "في عام 2018 صعدنا للدوري الممتاز وتمسكنا بقوامنا وقتها بنسبة 80% من اللاعبين، وسياستنا واضحة بخروج لاعبين من الشباب".

وأوضح الطويلة: "سعادتي ليست في التأهل إلى الدوري الممتاز رغم أنه هدف لنا، ولكن سعادتي في خروج لاعبين شباب يفيدون الكرة المصرية بالمستقبل، واقتربنا من التأهل إلى دوري المحترفين بالموسم الجديد".

واستطرد: "نمتلك حكمًا من المحكمة الدولية والفيدرالية بشأن مستحقات إبراهيم حسن لاعب الفريق والإسماعيلي الأسبق والاتحاد السكندري الحالي".

واختتم: "حصلنا على حكم بإيقاف قيد الإسماعيلي 4 مرات ولكن كانوا المسؤولين يتحدثون معنا من أجل التنازل حتى لا يتم إيقاف القيد لهم وكنا نستجيب لهم، وسوف يتم حل الأمر قريبًا".