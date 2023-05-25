ديلي إكسبريس تروي تفاصيل رحلات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى بريطانيا

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، تفاصيل عمل شبكات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى بريطانيا، مؤكدة أن وضع أزمة الهجرة أسوأ مما يُعتقد.

ونقلت الصحيفة عن مهرب بشر، يدعى آري وهو عراقي كردي يبلغ من العمر 42 عاما، قوله إن حملة الشرطة الهائلة عبر القارة الأوروبية لن تنهي أزمة الهجرة"، مضيفًا: "إذا اعتقلت 100 شخص، سيأتي 200 آخرين".

وكشف آرى أن "العديد" من المهربين يعملون أيضًا بتهريب مخدرات لتعزيز أرباحهم الضخمة بالفعل.

وزعم آري: "هناك بعض الأشياء التي إن لم تفعلها، لن يلقى القبض عليك"، مشيرا إلى تمكنه من الاختباء (عن أعين الأمن) لمدة 20 عاما، بالرغم من ممارسته لنشاط تهريب البشر في اليونان وتركيا، مرجعا الفضل في ذلك لرفضه التورط في تجارة المخدرات.

واستعرضت الصحيفة تفاصيل رحلة المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى بريطانيا والتى تنطلق من تركيا، قائلة: "يصل المهاجرون في الغالب إلى حي فقير بمنطقة الفاتح في مدينة إسطنبول، يقع على بعد حوالي 20 دقيقة من العديد من الوجهات السياحية الشهيرة.

وبحسب "ديلي إكسبريس"، تعتمد العملية على تعليمات شفهية بين المهربين والوسطاء وعملائهم المحتملين (المهاجرين) من جهة، وبين المهاجرين أنفسهم من جهة أخرى.

وأوضحت أنه بمجرد الوصول إلى محطة مترو أكساراي في إسطنبول، يبحث أولئك الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا عن المقاهي حيث يمكن العثور بسهولة على المهربين والوسطاء.

وتابعت: "هناك، يأملون في تأمين مرورهم إلى أوروبا، ثم يُطلب منهم الانتظار في موتيلات(فنادق على الطرق السريعة) زهيدة الثمن، وغالبًا ما تكون "قذرة". وبعد ذلك يتم نقل المهاجرين بالحافلة إلى شاطئ في غرب تركيا لركوب قارب إما لإيطاليا أو اليونان، أو يتم تجمعيهم في شاحنة تحمل لوحات بأرقام تركية إلى الحدود مع بلغاريا.

وقال آري، بحسب الصحيفة، إنه بمجرد عبور المهاجرين إلى بلغاريا، يُطلب منهم ركوب سيارات الانتظار التي تحمل لوحات بلغارية في مكان محدد مسبقًا. ويرافق وسطاء، المهاجرين طوال رحلاتهم.

وأوضح آري، الذي يعمل في تهريب البشر منذ أن كان عمره 22 عامًا، أن هناك أشخاص يعملون في تهريب البشر في كل مكان تقريبًا، مثل البوسنة وفرنسا وإيطاليا و اليونان وبلغاريا".

وأوضح أنه مسئول عن المهاجرين المتجهين من تركيا إلى إيطاليا، لكن إذا مروا عبر غرب البلقان باتجاه أوروبا الوسطى، يتسلم المهربون في بلغاريا زمام الأمور حتى يتم تسليمهم إلى المٌهرب التالي، واعترف بأن "الحظ" يلعب دورًا كبيرًا في نجاح المهاجرين في الوصول إلى وجهتهم.

وعبر أكثر من 45 ألف مهاجر القنال الإنجليزي العام الماضي، وتوقعت تقييمات وزارة الداخلية البريطانية وصول نحو 60 ألف مهاجر إلى بريطانيا هذا العام.

ووصل أكثر من 7 آلاف شخص إلى بريطانيا في قوارب صغيرة هذا العام.

وأوضح المهرب آرى أنه "يكاد يكون من المستحيل استخدام الشاحنات بين فرنسا وبريطانيا في التهريب، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص المستعدين لدفع 12 و13 ألف جنيه إسترليني في سبيل ذلك الأمر".

وتابع: "لكن يمكنهم الوصول إلى بريطانيا باستخدام قوارب صغيرة مقابل ألفي جنيه إسترليني فقط".

وحول المقابل المادي نظير التهريب، أشارت الصحيفة إلى نظام يسمي بـ"الحوالة" بموجبه يدفع طرف ثالث الأموال إلى شخص عادة ما يتوجد في مكتب صرافة في موطن المهاجر، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال حتى وصول المهاجر بسلام إلى وجهته.

ويمكن للمهرب بعد ذلك أن يجمع أمواله من مكتب صرافة في تلك المدينة أو البلد.

ووصف آري العاملين في تلك المكاتب بأنهم العنصر الرئيسي في هذه العملية، قائلا: "إنهم المسئولون عن إعطائي المال وبدونهم لا يمكنني مزاولة نشاطي".