الأكثر قراءة
خالد الغندور: مسؤول كبير سبب تنازل الأهلي عن دعوى حل لجنة الانضباط
السجن 15 سنة لزوجة صيدلي حلوان ووالدها و3 آخرين بتهمتي الاحتجاز والتعذيب
24 مايو 2023.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم
سميرة عبدالعزيز: محمد رمضان وجه ليا اتهام وحش أوي.. ومش بحب أعماله
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر خليج دارين قبالة ساحل بنما وكولومبيا صباح اليوم الخميس.
وشعر سكان بنما سيتي وبوجوتا بالزلزال، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.