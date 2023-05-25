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ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر خليج دارين قبالة ساحل بنما وكولومبيا صباح اليوم الخميس.

وشعر سكان بنما سيتي وبوجوتا بالزلزال، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.