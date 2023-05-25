 زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب خليج دارين قبالة بنما وكولومبيا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب خليج دارين قبالة بنما وكولومبيا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 9:20 ص

ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر خليج دارين قبالة ساحل بنما وكولومبيا صباح اليوم الخميس.

وشعر سكان بنما سيتي وبوجوتا بالزلزال، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.


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