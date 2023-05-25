﻿الإفتاء: لا يجوز الاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج

كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تفاصيل الموقف الشرعي من الاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز اقتراض المواطن من البنك لأداء فريضة الحج.

وأكد أن الحج فريضة على الشخص المستطيع، بالمال والبدن، متابعا: "الحج غير واجب على الأشخاص غير القادرين سواء بدنيا أو ماليا".

ونصح المواطنين، قائلا: "لا تكلف نفسك بالاقتراض، لو لم تكن قادرًا وهناك التزامات دينية أخرى".

وكان أحد البنوك، قدم قرضا للمعتمرين والحجاج من المصريين، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على تمويل رحلات الحج والعمرة بحد أقصى 400 ألف جنيه لـ قرض الحج، و100 ألف جنيه لـ قرض العمرة بعائد تنافسي، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية.