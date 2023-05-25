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قالت مها ونيس أخصائي الصحة الانجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها الكثير من الأمور فهناك معتقدات وتقاليد بشأن توصيل المعلومات للفتيات والسيدات.

وذكرت أن البرنامج السكاني المتكامل سيحسن الخصائص السكانية وقائم على النهج التشاركي بين كافة القطاعات، فهي حلقة مفرغة بين الصحة الانجابية والوعي بوسائل تنظيم الاسرة مرتبط بوجود فرص للعمل.

وأكدت خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، ضرورة وجود منهج تعليمي للفتيات في المدارس لتوعيتهن بسن الزواج، و تعزيز الشراكات لتعزيز الخصائص السكانية.

وتابعت: "يجب أن تكون القرارت مبنية على المعرفة، يجب تمكين الشباب والفتيات وتوعيتهم من كافة الجهات سواء الإعلام".