رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع الصرف الصحي بالتجمع القروي في كفر محفوظ

تابع اليوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، يرافقه المهندس أشرف سمير رئيس وحدة PIU، أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية دوار جبلة بالتجمع القروي كفر محفوظ ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار المتابعات الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتفقد رئيس الشركة أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع الرئيسية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف خدمة 6680 نسمة بقرى حميدة فراج، الصعايدة، الشركة، قسم ثان.

وشدد النجار، على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين والمواطنين على حد سواء، مثمنا الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع بالمواصفات القياسية والسعي الجاد لإنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

وفي سياق متصل أشار إلى ضرورة التواصل المستمر مع الأهالي بجميع مواقع الأعمال والتعريف بالمشروع مع التأكيد على تنفيذ كل الأعمال دون التأثير على حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تلقي كل الشكاوى والعمل على حلها بصورة فورية من خلال تنفيذ الأنشطة المجتمعية المختلفة.