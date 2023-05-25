مدرسو رومانيا ينظمون احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور

نظم آلاف المدرسين في رومانيا احتجاجات بعد إخفاق إضراب استمر خمسة أيام في إقناع السلطات بزيادة الأجور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن حكومة رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا- الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه غدا الجمعة؛ لإفساح الطريق أمام شريكه في الائتلاف لتولي المنصب- عرضت تقديم مكافأة بقيمة 2500 ليو روماني (540 دولارا) هذا العام لجميع المدرسين، ولكنه رفض الالتزام بأي زيادة دائمة في الأجور، وعلل ذلك بقيود الموازنة.

ورفض قادة نقابة المدرسين المقترح، وقالوا إن الاحتجاجات ستستمر.

وقال ماريوس نيستور، أحد قادة النقابة: "لا نحتاج مكافأت، نحن بحاجة إلى أجور جيدة، وإلى الاحترام".

واحتشد أكثر من 10 آلاف مدرس أمام مقر الحكومة في بوخارست اليوم الخميس، وتظاهر الآلاف في مدن كبرى أخرى بأنحاء البلاد.