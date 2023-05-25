هاني العجيزي: الأمور في الزمالك تدار بالمصالح ولا يحبون النادي

قال هاني العجيزي نجم النادي الأهلي السابق، إن الأمور داخل نادي الزمالك تُدار بالمصالح، وأغلب أبنائه لا يحبونه.

وتابع العجيزي في تصريحات تليفزيونية: "كنت ناشئا في الزمالك وأي عنصر داخل النادي لا يجد مصلحة له، يتهم النادي ويعمل على هدمه و 85% من أبناء الزمالك لا يعملون لصالح الفريق".

وأضاف : "ما يعيشه فريق الكرة في الوقت الحالي هو أمر طبيعي خاصةً في الأجواء التي يعيشها النادي من كل الجوانب".

يُذكر أن الزمالك تعادل مع فريق الداخلية يوم الإثنين الماضي، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.