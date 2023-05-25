 الشرطة القبرصية تستخدم قنابل الغاز لتفرقة الجماهير بعد نهائي الكأس - بوابة الشروق
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الشرطة القبرصية تستخدم قنابل الغاز لتفرقة الجماهير بعد نهائي الكأس

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 4:52 م

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المشجعين الذين هاجموا رجال الشرطة عقب نهائي كأس قبرص.

وقبل المباراة النهائية التي جمعت بين اومونيا نيقوسيا وايه اف ال ليماسول مساء الأربعاء على استاد نيقوسيا جي اس بي ، اعتقلت الشرطة ستة أشخاص لإطلاق الألعاب النارية، وعقب عملية تفتيش واسعة داخل الملعب، جرى العثور على حقيبة تضم أربع زجاجات تحتوي على مواد حارقة.

واعتقلت الشرطة بعدها فتى يبلغ من العمر 16 عاما يقود دراجة نارية مسروقة، للاشتباه في اشتراكه مع حوالي 60 شخصا، هاجموا الشرطة بالألعاب النارية وزجاجات تحتوي على مواد حارقة خارج الملعب.

وأشعل المشجعون النيران في صناديق قمامة بلاستيكية وسيارة متوقفة، قبل أن يتفرقوا بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموعة.

وفي نيقوسياألقت الجماهير الحجارة على الشرطة، لكن دون اعتقال أي شخص بعدها.


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