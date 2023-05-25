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عودة الأنشطة الفنية والحفلات الغنائية إلى مدينة نويبع قريبا

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 12:41 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 12:59 ص

تستعد مدينة نويبع لإقامة عدد من الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة كبار النجوم في الوطن العربي والعالم؛ لتصبح مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية في خليج العقبة.

ويأتى هذا النشاط الفني ضمن افتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة في مدينة نويبع، يوم السبت المقبل، والتي بدأت منذ عام 2019 عقب جائحة كورونا، وافتتحت أولى مراحلها عام 2020.

وتشهد المرحلة الثانية افتتاح السوق التجاري السياحي، بالإضافة الى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية والأحداث الفنية أسبوعيا.

ويتزامن الافتتاح مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نويبع وطابا وسانت كاترين ودهب.

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