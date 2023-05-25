 قاعة الفنون الاتحادية تشهد معرضا عن ألمانيا بوصفها بلدا مستقطبا للهجرة - بوابة الشروق
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قاعة الفنون الاتحادية تشهد معرضا عن ألمانيا بوصفها بلدا مستقطبا للهجرة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 2:59 م

تشهد قاعة الفنون الاتحادية بمدينة بون بغرب ألمانيا، معرضا فنيا استثنائيا عن الهجرة تحت عنوان: "من نحن - أسئلة لبلد مستقطب للهجرة".

وينطلق المعرض غدا الجمعة، ويستمر حتى الثامن من أكتوبر القادم، ويتم تنظيم المعرض بالتعاون مع مركز التوثيق بكولونيا ومتحف الهجرة بألمانيا.

ويذكر المعرض على سبيل المثال بأرماندو رودريغيز دي سا المنحدر من البرتغال والذي تم استقباله في جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1964، وكان العامل رقم مليون بين العمال الوافدين.

ويشار إلى أن متحف الهجرة بألمانيا جمع منذ 1990 أكثر من 150 شهادة عن تاريخ الهجرة الألماني.


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