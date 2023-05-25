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أوكرانيا تعلن إسقاط جميع الأهداف الجوية الروسية خلال هجوم على كييف

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 9:23 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 9:23 ص

أسقطت أوكرانيا جميع الأهداف الجوية الروسية في غارة روسية صباحية على كييف، وفقا للمعلومات الأولية التي أبلغ عنها رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو.

وأصيب شخصان جراء قصف روسي لخمس مناطق في مقاطعة سومي الأوكرانية ليل الأربعاء/الخميس.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن الإدارة العسكرية في المقاطعة بأنه تم إطلاق 84 طلقة وقذيفة من أسلحة مختلفة.

وكانت الصحيفة أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في منطقتي كييف وأوديسا بأوكرانيا، ليل الأربعاء/الخميس.

وأوضحت أن الانفجارات وقعت بعد أن تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.


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