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رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: يجب أن تكون مقترحاتنا دستورية

المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 6:16 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 6:16 م

 

شهدت جلسة لجنة التعليم في الحوار الوطني، اليوم الخميس، دعوات لإعادة النظر في ربط الأجر الأساسي للمعلمين الثابت على عام ٢٠١٤.

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، ضرورة التزام المطالب بالدستور واحترامه، قائلا إن ربط المعلمين على أساسي ٢٠١٤ تحتاج توضيح، فكل العاملين في الدولة المعلمين بأجر ينطبق عليهم أجر ٢٠١٤.

وأضاف فوزي: "يجب أن تكون مقترحاتنا دستورية.. جميع العاملين بالدولة المعاملين بأجر ينطبق عليهم الأمر".

وأوضح أن ذلك ضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة مراعاة المساواة بين جميع الفئات وعدم التمييز بينهم.


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