حريق هائل يحاصر مبنى بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية في سيدني

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شب حريق هائل في مبنى من 7 طوابق في وسط سيدني، بحسب ما نقلته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد عن الشرطة اليوم الخميس.

وأفاد موقع "9 نيوز"، بأنه جرى إجلاء أكثر من 50 شخصا من المبنى الكائن في شارع راندل بالقرب من محطة السكة الحديد المركزية بالمدينة الأسترالية.

وقالت إدارة الإطفاء، إن أكثر من مئة رجل إطفاء و20 مركبة شاركوا في مكافحة الحريق، مضيفة أن المبنى بدأ في الانهيار.

وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية السطح وهو ينهار وجزء من الواجهة تنهار.

ونقلت هيئة البث الأسترالية العامة(إيه بي سي) عن رئيس إدارة الإطفاء آدم ديوبري القول إنه بدا أن الحريق بدأ في الطابق الثالث.

وتردد أن المبنى الكائن في حي سري هيلز بسيدني، كان مصنعا سابقا ثم تحول إلى فندق.



وقال ديوبري، إن المنازل المجاورة أخليت بدافع الخوف من انتشار الحريق.

واشتعلت النيران في سيارة واحدة على الأقل كانت متوقفة.