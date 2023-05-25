قررت نيابة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، إيداع الطفل "موسى. ح. أ"، 14 عامًا، بالمؤسسة العقابية "الأحداث"؛ للتسبب في مصرع "نادية.ف. ش"، خلال جلوسها في أحد الحدائق العامة بحي توشكي بمدينة الطور.

وكانت السيدة برفقة أحفادها في الحديقة، وفي نفس الوقت الذي كان يلهو الطفل "موسى" بسيارة ويقودها بسرعة شديدة، وفجأة اختلت منه عجلة القيادة، واقتحم الحديقة ودهس السيدة التي لقيت مصرعها وسط أحفادها.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع "نادية. ف.ش"، 61 عامًا، خلال وجودها بحديقة حي توشكى وسط أحفادها، نتيجة انفلات سيارة ملاكي يقودها طفل، واخترقت الحديقة فاصطدم بالسيدة نادية فتوح ودهستها.

وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وجرى تفريغ الكاميرات، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل في مصلحة الأحداث.

وعمت حالة من الاستياء والحزن بين أهالي مدينة طور سيناء، نتيجة انتشار ظاهرة لهو الأطفال بالسيارات في الشوارع دون رقابة، وتعرض حياة المواطنين للخطر، والتسبب في حوادث كثيرة كانت آخرها مصرع طفل ورب أسرة الشهر الماضي أمام مستشفى طور سيناء العام.

وقال محمد حسني نجل المجني عليها "نادية. ف. ش"، إن والدته اعتادت الجلوس في هذه الحديقة القريبة من مسكنه وسط أحفادها، مشيرًا إلى أن الطفل الذي كان يقود السيارة كان يلهو بالسيارة، وتفاجأ الجميع باختراق السيارة للحديقة ودهس والدته.

وأوضح أحمد محمد حسني حفيد السيدة "نادية" والطالب بالصف الأول الثانوي التجاري، أنه كان موجودًا مع جدته، وتفاجأ باختراق الطفل بالسيارة الحديقة وصدم جدته، مشيرًا إلى أنه دهسها خلال محاولة الهرب.