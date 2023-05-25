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توقعات بأن يلحق بلينجهام بالمواجهة الختامية لدورتموند في الدوري الألماني

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 4:55 م

أكد إدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم الخميس، أن نجم خط وسطه الإنجليزي الشاب جود بلينجهام قد يلحق بالمباراة أمام ماينز بعد غد السبت في الجولة الختامية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وغاب بلينجهام صاحب الـ19 عامًا عن فوز دورتموند على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي بسبب قرحة في الركبة.

وعاد لاعب منتخب إنجلترا لتدريبات دورتموند قبل الجولة الختامية للبوندسليجا، والتي قد تشهد المشاركة الأخيرة له مع الفريق ، في ظل اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وقال تيرزيتش اليوم الخميس "لايزال هناك علامة استفهام بشأن جود، لقد تمكن من المشاركة بقوة في برنامجه التدريبي، الأمر يبدو جيدا ، سنحدد مصيره من المشاركة قبل فترة وجيزة من المباراة".

وسيتُوج دورتموند بلقبه الأول في البوندسليجا منذ عام 2012 إذا فاز على ماينز ، لينهي هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في أخر عشرة مواسم.

وخلال المواجهة أمام أوجسبورج دفع تيرزيتش بالبرتغالي رافاييل جيريرو بدلا من بلينجهام.


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