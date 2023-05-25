الصومال وماليزيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل والطيران المدني

بحثت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسة عثمان عغال، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الماليزي السيد أنور إبراهيم، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل والطيران المدني.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن اللقاء جاء على هامش فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء – ليما 2023، والذي انطلق أول أمس الثلاثاء في جزيرة لانكاوي بماليزيا ويستمر 5 أيام بمشاركة ما يزيد عن 600 من شركات الدفاع والأمن من 60 دولة حول العالم.

جدير بالذكر أن جمهورية الصومال الفيدرالية تشارك في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما) لأول مرة.