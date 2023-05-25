مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية لـ«الشروق»: إسرائيل تشن حملة لترهيب مقررة حقوق الإنسان في فلسطين لإسكات الحقيقة

- العكلوك: قرار قمة جدة بدعم فرانشيسكا في مهمتها يسهم في وقف إفلات الاحتلال من العقاب



قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تقوم بإعداد تقارير غاية في الأهمية هدفها فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه التقارير تركز على أن منظومة الاحتلال أنشأت نظام فصل عنصري وتخطط للاستمرار في فرض نظامها الاستعماري الاستيطاني، الذي يأتي على حساب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.



وأضاف العكلوك في تصريح لـ"الشروق"، تعقيبا على قرار القمة العربية في جدة دعم مقررة حقوق الإنسان في فلسطين، أنه نتيجة عمل المقررة الخاصة الدءوب والمتميز تعرضت لحملة من خلال وسائل الإعلام المقربة من إسرائيل والتي تتهمها بمعاداة السامية، ذاكرا أن الهدف الأساسي من تلك الحملة هو إسكاتها عن قول الحقيقة في إطار فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



وأوضح أنه بالفعل كان هناك نقاش حول هذا الموضوع في إطار التحضير للقمة العربية وبالفعل أقرت القمة العربية دعم المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لأداء مهمتها بكل موضوعية ومهنية لانصاف الشعب الفلسطيني ووقف إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.



وأضاف العكلوك: "نحن معنيون جميعا باظهار الحقيقة ودعمها بكل السبل، وذلك لكي يشعر الجميع أنه لا حصانة للمجرم، وأيضا لكي يشعر كل من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بالحماية، والدعم الكامل لقول الحقيقة دون ترهيب أو تخويف تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووسائل الإعلام المقربة منها.



وكانت القمة العربية في جدة قد أصدرت قرارا يدعم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضد الحملات الإسرائيلية التشويهية التي تستهدفها.



ونص قرار القمة على ما يلي: "التعبير عن التقدير لجهود وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتضامن معها إزاء حملات التشويه الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن قول الحقيقة في متابعة ووصف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".