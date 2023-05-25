الخارجية البحرينية تواصل عمليات إجلاء مواطنيها من السودان

وصلت إلى مطار البحرين الدولى طائرة تابعة لشركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين- قادمة من مطار بورتسودان الدولى تقل عددا من مواطني مملكة البحرين المتواجدين بجمهورية السودان والذين تم إجلاؤهم نظرًا للأوضاع والظروف الأمنية الراهنة غير المستقرة هناك.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بالبحرين السفير محمد على بهزاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة مواطنى البحرين، ومنذ بدء عملية الإجلاء تمكنت جهود مملكة البحرين من عودة جميع مواطنيها من الأراضي السودانية ووصولهم إلى البلاد والذين بلغ عددهم 252 مواطنا ومقيما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".