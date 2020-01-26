تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شرم الشيخ الدولي

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن مستشفى شرم الشيخ الدولي أصبح مستشفى نموذجي عالمي، يقصدها الألاف من المواطنين والسائحين، لذا يجري الاهتمام بها وتطويرها أول بأول، لتظل على أعلى مستوى في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أنه جار تطوير وحدة الكلى بها لسد العجز، واستيعاب زيادة عدد مرضى الغسيل الكلوي طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بضرورة توفير كافة الامكانيات الصحية بالمستشفى، لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمرضى المترددين عليها.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في تصريح اليوم الخميس، إنه جاري إضافة 3 غرف جديدة لوحدة الغسيل الكلوي، وتزويدها بـ5 ماكينات غسيل كلوي ليصبح إجمالي عدد ماكينات الغسيل بالوحدة 12 ماكينة، نظرًا لزيادة عدد مرضى الكلى بالمحافظة والذي وصل إلى 23 مريضا، إضافة إلى زائري المدن السياحية، مؤكدًا أن ماكينات الغسيل الكلوي مستوفاة كافة الشروط الصحية لرعاية المرضى، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من أعمال التطوير خلال يومين بحيث تكون الوحدة جاهزة للافتتاح خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه يجري الاهتمام بمستشفى شرم الشيخ الدولي سواء من خلال المستوى التجهيزي، أو المستوى البشري الذي يتمثل في توفير الكوادر الطبية المختلفة، وعلى صعيد المستوى التجهيزي فقط جرى إجراء تطوير شامل لكافة أقسام الطوارئ، والرعايات المركزة، والعمليات، والقسطرة، وتفعيل جهاز رسم المخ مع توفير طبيب لكتابة التقارير الخاصة بكل حالة، وفني لتشغيل الجهاز تسهيلًا على المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين وحدة حقوق الإنسان والهيئة الطبية، إضافة إلى إنشاء غرف وأجنحة فندقية بالمستشفى، وتركيب جهاز قسطرة قلب جديد، ورفع كفاءة غرف الـVIP.

وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعد إحدى المنشآت الصحية الخضراء لكونها تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية، وجرى تطوير شبكة الصرف الصحي ونظام المياه الداخلي والخارجي بها لتصبح المياه الخارجة من المستشفى نقية وصالحة للشرب، إضافة إلى تركيب أجهزة لتنقية الهواء بنسبة 99 %، وتركيب جهاز ترصد بيئي لرصد الأدخنة التي توجد في محيط المستشفى وتطويرها بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للمرضى، مما يترتب عليه التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، و تركيب محطة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة تعمل بقدرة 30,78 كيلو وات.

وأضاف أن المستشفى حصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، وشهادة الاعتماد GAHAR))، إضافة إلى تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والجودة شهادة "الجهار" من اسكوا العالمية لمدة ثلاث سنوات، وتعد أول مستشفى بيئية خضراء في مصر بعد تسجيلها كأول عضو بشبكة المستشفيات العالمية الخضراء لرعاية صحية بدون ضرر في مصر، والثانية على مستوى الشرق الأوسط.