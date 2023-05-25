 تركيا تطلب من بنوك محلية شراء السندات الدولارية لتجنب التخلف عن السداد - بوابة الشروق
الخميس 25 مايو 2023 12:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

تركيا تطلب من بنوك محلية شراء السندات الدولارية لتجنب التخلف عن السداد

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 12:23 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 12:23 م

طلب البنك المركزي التركي، من بعض البنوك المحلية هذا الأسبوع، التدخل وشراء سندات مقومة بالدولار، في ظل تراجع الإقبال عليها عقب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر القول إن المسئولين استدعوا مسئولي بعض البنوك أمس الأول الاثنين، وطالبوهم بشراء سندات دولية ذات آجال استحقاق مختلفة في الأسواق الثانوية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، والحيلولة دون ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، وهو إجراء للحماية ضد مخاطر الائتمان المحتملة مثل التخلف عن السداد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك