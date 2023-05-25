تركيا تطلب من بنوك محلية شراء السندات الدولارية لتجنب التخلف عن السداد

طلب البنك المركزي التركي، من بعض البنوك المحلية هذا الأسبوع، التدخل وشراء سندات مقومة بالدولار، في ظل تراجع الإقبال عليها عقب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر القول إن المسئولين استدعوا مسئولي بعض البنوك أمس الأول الاثنين، وطالبوهم بشراء سندات دولية ذات آجال استحقاق مختلفة في الأسواق الثانوية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض، والحيلولة دون ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، وهو إجراء للحماية ضد مخاطر الائتمان المحتملة مثل التخلف عن السداد.