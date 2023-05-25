قالت النائبة آية فوزي، إن الزيادة السكانية تحد كبير ومشكلة وأزمة حقيقية تواجه الدولة، منوهة أن التعداد السكاني تجاوز حاجز الـ100 مليون مواطن.

وأضافت خلال جلسة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، التي نظمتها لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني، اليوم الخميس، أن مصر شهدت زيادة سكانية قدرها 22 مليون مواطن منذ عام 2016، أي بمعدل 2 مليون مواطن في العام الواحد.

وأكملت: «التعداد السكاني لبعض الدول المحيطة بمثابة الزيادة السكانية التي نزيدها في العام الواحد، والأعداد الكبيرة للمواطنين أثرت على موارد الدولة، والموازنة العامة، والخدمة التي يحصل عليها المواطن».

ولفتت إلى أهمية العمل على التركيبة العمرية للسكان في مصر، معقبة: «نحن موجودون حول شريط ضيق وادي النيل لا نخرج منه، والدولة بذلت جهودًا كبيرة وبنت مدنًا جديدة لعلاج المشكلة».

وشددت على أهمية تصحيح المفاهيم والأفكار الموروثة حول القضايا السكانية، وأهمية التخطيط الأسري، ورفع الوعي للمواطن، واستمرار التعليم لما بعد المرحلة الجامعية، وإتاحة فرص للشباب في سوق العمل وخاصة الفتيات.

وفي وقت سابق، انطلق اليوم الثالث والأخير في الأسبوع الثاني، للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وتعقد لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».