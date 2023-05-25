 الحوار الوطني .. مجلس الشباب المصري: يجب إيجاد توازن بين الأزمة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي - بوابة الشروق
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الحوار الوطني .. مجلس الشباب المصري: يجب إيجاد توازن بين الأزمة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي

محمد فتحي
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 7:47 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 7:47 م

 

أكدت مي عجلان ممثل مجلس الشباب المصري، ضرورة استيعاب الأزمة السكانية ومحاولة إيجاد توازن بين هذه الأزمة ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأوصت خلال كلمتهة بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، بتوحيد جهود الوزارات في نشر التوعية، ودمج المناهج والتوعية بتنظيم الأسرة بالمناهج المدرسية، وتوحيد المفاهيم المستخدمة في الإعلام من خلال تنظيم دورات تدريبية للصحفيين.

كما أوصت باستخدام مراكز الشباب للتوعية بالقضية السكانية، واستغلال مسابقات (إبداع) التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للتوعية بشأن هذه القضية، وبضرورة وجود خريطة لتوحيد الجهود بين كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.


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