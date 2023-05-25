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استطلاع: نصف الأشخاص بألمانيا لديهم مخاوف من مواجهة الفقر في الكبر

د ب أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 10:46 ص

أظهر استطلاع حديث، أن نصف الأشخاص بألمانيا تقريبا يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات المالية "سويس لايف"، وتم نشر نتائجه اليوم الخميس، أن 49% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56%.

وفي الوقت ذاته، أظهر الاستطلاع أن 34% من النساء و30% من الرجال لا يدخرون أية أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن.

وقال مدير مجموعة سويس لايف بألمانيا يورج أرنولد، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر.

وتابع: "يعاني النساء من التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين، حيث ينعكس ذلك أيضًا في تراجع ​​استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط".

جدير بالذكر أن معهد "يوجوف" أجرى الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل الماضي والأول من مايو الجاري وشمل 2089 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما.


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