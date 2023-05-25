يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الخميس، قداس عيد الصعود في كنيسة العذراء المنتصرة في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر كنسية لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا إنه من المقرر أن يختتم البابا تواضروس رحلة المتابعة الصحية إلى النمسا يوم الأحد المقبل وقد أثبتت الفحوصات الطبية أن حالته مطمئنة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يشارك في القداس عدد من الأساقفة والكهنة وأقباط مصر في النمسا.

وكان البابا قد زار دير "الأنبا أنطونيوس" بڤيينا أول أمس الاثنين حيث عقد جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أن الرهبنة مسيرة حب و جهاد كما زار في اليوم السابق دير القديسة حنة للراهبات (تحت التأسيس) وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة وألقى عليهن كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".