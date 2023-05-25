توقع أحمد صقر عاشور خبير سكاني، أن تشهد مصر خلال العقود المقبلة، أكبر انفجار سكاني مع تراجع شديد في الخصائص البدنية والصحية.

وأضاف عاشور خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن هذا نتيجة لما حدث خلال الـ 5 عقود الماضية، لافتا إلى أن السكان هم سبب تراجع خطط التنمية وفقا لأحدث الإحصائيات.

وذكر أن الفقر هو السبب في الزيادة السكانية نتيجة عدم الوعي وتغلغل أفكار دينية وعقائدية لدى عقول الناس، كما أن الدولة لم يكن لها خلال العقود الماضية خطة واضحة لرفع الوعي لدى الناس، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح أن هذا الملف من اختصاص الجهازين التشريعي والتنفيذي، فيجب تحويل هذه المشكلة إلى فرصة يجب حسن استخدامها من خلال وصول التعليم المتميز بدءا من المستوى الابتدائي وحتى الجامعي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ومواجهة السياسات التي تم تبنيها خلال العقود الماضية.