كشف غموض العثور على رؤوس حمير مذبوحة بالطريق الدولى فى مدخل مدينة مرسى مطروح

قال عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إنه وبالتعاون مع الطب البيطرى ومباحث التموين، تم كشف غموض العثور على رؤوس وأرجل حمير، ملقاة على جانبي الطريق الدولي بمدخل المدينة، بعد ضبط مقاول حمير لتقديمها كوجبات للأسود.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت أن هناك شخصا يدعى "م. م" مقاول، هو من يشتري الحمير، ويذبحها ويلقي الفضلات بطريق مطروح - الإسكندرية الدولي، بغرض تقديمها للأسود التابعة لأحد الشركات بالمدينة التي لديها نشاط "سيرك".

وتم تحرير المحاضر اللازمة، ومن خلال الطب البيطري ومباحث التموين بالتخلص برؤوس الحمير في الطرق العامة دون تصريح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، مواجهة المتورط في ذبح الحمير، والذي اعترف بالواقعة وأرشد على مكان اللحوم التي تقدم للأسود، وتم التوجه للمكان وفحص اللحوم من قبل أطباء من الطب البيطرى للشركة التابع لها السيرك، وتبين وجود موافقات وتصريح لتقديمها كوجبات للأسود، ونقل جهاز النظافة بمجلس المدينة، مخلفات الحمير إلى المدفن العمومي بالكيلو 29.