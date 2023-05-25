أكدت راندا فارس ممثل مبادرة (مودة)، ضرورة استغلال الفرص الذهبية الضائعة واستعادة دور المجتمع المدني بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة في القرى النائية والمناطق المحرومة.

وأضافت فارس خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن نسبة كبيرة من السيدات توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ولابد من توعيتهن بالأعراض الجانبية لوسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت إلى برنامج (المودة) التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوعية المقبلين عن الزواج، حيث إن الشباب يجهلون الكثير عن الأسرة، فبرنامجنا يستهدف الرجل أيضا وليس المرأة فقط.

وذكرت أن لبرنامج (مودة) منصة رقمية مجانية، مطالبة بجعل المنصة مطلب إلزامي على كل الجامعات الحكومية، فلدينا حوالي٤٨٠ ألف طالب وطالبة جامعية يجب توعيتهم بالأسرة.