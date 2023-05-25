رئيس جامعة الأقصر يجتمع بأعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفريق عمل كلية الطب بالجامعة، اجتماع أون لاين عبر زووم مع الدكتور باسم الديك، والدكتور دينا الزفزافي، أعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة تطبيق برنامج التعليم الطبي ٥+٢.

عقد الاجتماع بمشاركة الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور منى جودة، منسق الجودة بالجامعة.

وعقب الاجتماع، تابع أعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية بالكلية، وامتحانات طلاب الفرقة الأولى بغرفة الأوسكي ومعامل المهارات، وذلك من خلال فيديو تم بثه لايف عبر تطبيق زووم.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة الأقصر، إن وزارة التعليم العالي تسعى من خلال برنامج ٥+٢ للارتقاء بالتعليم الطبي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن تقييم التعليم الطبي كل فترة الهدف منه مصلحة كل المرضى المصريين.

وأشار حسين، إلى أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه؛ لخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.