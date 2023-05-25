كوريا الجنوبية واليابان تجريان أول حوار بشأن الطاقة منذ 6 أعوام

أجرت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الخميس، أول حوار بين الجانبين بشأن الطاقة منذ ستة أعوام، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة النووية والطاقة المتجددة وقضايا أخرى ذات صلة، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة في سول اليوم الخميس.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحوار الذي عقد على مستوى المديرين بمدينة بوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية يمثل الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية في ظل انفراجة أعقبت عقد ثلاث قمم بين زعيمي الدولتين في شهرين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية إن الجانبين أكدا الحاجة المتبادلة للعمل معا من أجل تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أهداف تسجيل صفر انبعاثات، وأيضا استخدام مصادر الطاقة التي لا تصدر انبعاثات كربونية، مثل الطاقة النووية والهيدروجين.

وقال مسؤول بالوزارة: "تعتمد الدولتان بصورة كبيرة على واردات الطاقة، ولديهما هيكل استهلاك مماثل للطاقة. لذلك يرى الجانبان حاجة لتعزيز تنسيق السياسة والتعاون في هذا المجال".