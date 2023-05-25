كشفت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عن أبرز القضايا التي ستناقش في جلسات الحوار، غدًا فيما يخص المحور المجتمعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامي حسام الدين حسين، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أن هناك نقطتان رئيسيتان فيما يتعلق بالقضية السكانية، الأولى تحليل أسباب الزيادة السكانية، والنقطة الثانية عن تحسن الخصائص السكانية.

وأكدت «الزيادة السكانية يتم الحديث عنها منذ عقود ولم نصل إلى حلول لها»، منوهة بأن الحوار سيكشف عن أسباب متعددة للزيادة السكانية، ولن يتم حصر الأسباب في افتقاد الثقافة المجتمعية أو الوعي وإنما هناك أسباب أخرى لابد أن نكشف عنها في الحوار الوطني.

وفيما يتعلق بالخصائص السكانية، سيتم مناقشة كيفية توفير الخدمات الصحية وتوفير فرص العمل والتشغيل لتحويل الهرم السكاني ليكون قاطرة للتنمية بدلًا أن يكون معوقًا لها، لافتة إلى أنه من الممكن تنظيم ورشة عمل على خدمات تنظيم الأسرة وتحسين خصائص السكان في إطار المحور المجتمعي بالحوار.

وأوضحت أنه ليس من المفروض أن تبقى مصر متعثرة في ملف الزيادة السكانية، خاصًة وأن هناك دول عديد كان لديها زيادة سكانية مثل الصين والهند واستطاعت العمل على حل هذه الإشكالية.

وذكرت أن مصر بحاجة إلى الاستمرار في رفع الوعي، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي خاصًة في المجتمعات الأعلى إنجابًا والعمل على تحسين خدمات تنظيم الأسرة، قائلة إن هناك 14% من السيدات المتزوجات يريدون تنظيم الإنجاب ولا يستطيعون الوصول لوسيلة مناسبة، بالإضافة إلى وجود نسبة فيما يسمى الحمل غير المرغوب فيه.

وأكدت أنه لا بد من متابعة حقيقية وجادة لقضية الزيادة السكانية، لأنها ليس بعيدة عن المحور الاقتصادي والسياسي بقضاياهم.